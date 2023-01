1 Josephine, Alina und Paula (von links) freuen sich über die Gaben, mit denen sie bedacht werden. Foto: Roberto Bulgrin

Immer in der Woche vor Dreikönig ziehen die Sternsinger von Tür zu Tür. Das ist auch im Kreis Esslingen so. Im kleinen Lichtenwald sind diesmal sogar sieben Gruppen unterwegs.















So viele gekrönte Häupter sind in Lichtenwald nicht jeden Tag zu sehen: Könige, wohin man schaut. Zwei Tage lang verwandeln sich 29 Mädchen und Jungen in Erinnerung an die drei Könige aus dem Morgenland, die zum Jesuskind in die Krippe kamen, in Caspar, Melchior und Balthasar.