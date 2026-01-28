Sternsinger im Kreis Esslingen: Caspar, Melchior und Balthasar mit einem Rekordergebnis

1 Sternsinger hatten auch im Landratsamt und bei Kreischef Marcel Musolf vorbeigeschaut. (Archivbild) Foto: Roberto Bulgrin

Zu Jahresanfang waren Sternsinger im Kreis Esslingen unterwegs. Auch um sich gegen Kinderarbeit zu wenden.











Link kopiert

Sie singen. Sie sagen Sprüche auf. Sie sammeln Spenden. Sternsinger sind multitaskingfähig – und das hat sich ausgezahlt. Im Kreis Esslingen kamen nach Angaben des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen exakt 388 701,07 Euro durch die Aktion für den guten Zweck zusammen. Das sei ein Plus von über 44 000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Das Geld geht an soziale Projekte in Bangladesch.

Von den Tagen kurz nach Weihnachten bis zum Dreikönigstag waren in der Region Esslingen nach Angaben des Dekanats 1708 Kinder und Jugendliche unterwegs. Das waren fast 100 Teilnehmende mehr als im Vorjahr.

Gegen Kinderarbeit richtete sich die Aktion 2026 der Sternsinger. Foto: dpa

Auch über 800 Erwachsene waren mit dabei. Sie planten Streckenrouten, richteten die Gewänder her, bekochten die Sternsinger, fuhren sie zu ihren Einsatzorten oder begleiteten sie auf ihren Touren. Dabei wurden nicht nur Gemeindemitglieder besucht. Die Sternsinger klingelten auch an Amtstüren und kamen zu Bürgermeistern, Oberbürgermeistern oder zu Landrat Marcel Musolf.

An manchen Orten fehlte es an Sternsingern und Betreuern

Die Zahlen klingen gut. Dennoch muss das Dekanat Wasser in den Wein gießen. In manchen Orten sei es schwer gewesen, Kinder und Jugendliche für die Aktion zu finden. Zum Teil hätte es auch an erwachsenen Ehrenamtlichen gefehlt, um die Aktion vor Ort zu organisieren.

Doch laut dem katholischen Dekan Volker Weber und Dekanatsreferentin Monika Scafuro wurden Ersatzstrategien gefunden. In Nürtingen etwa seien die Sternsinger auf dem Wochenmarkt unterwegs gewesen. In manchen Kommunen seien die Kinder und Jugendlichen wegen des Mangels an Mitstreitern nur nach einer vorherigen Anmeldung zu Gemeindemitgliedern gegangen. In anderen Orten, so der Dekan, gab es die Aktion „Sternsinger kommen zum Punkt“. Die Jungen und Mädchen würden sich dann für einen bestimmten Zeitraum an einem fixen Ort wie einem Gemeindezentrum oder einem zentralen Platz aufhalten. Anderswo konnten die Spenden im Pfarrbüro abgegeben werden.

Die Aktion der Sternsinger richtete sich 2026 gegen Kinderarbeit. Unter dem Motto „Schule statt Fabrik“ wurden Spenden für zahlreiche Aktionen gesammelt. Stellvertretend dafür stehen zwei Projekte in Bangladesch. Organisiert wird die Aktion bundesweit vom Kindermissionswerk, dem Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland.