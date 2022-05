1 Der Mond steht im Mai im Blickpunkt. Foto: imago images/blickwinkel/A. Held

Im Frühlingsmonat erwartet die Beobachter ein besonderes Ereignis am nächtlichen Sternenhimmel. Auch Sternschnuppen könnten zu sehen sein.















Das herausragende astronomische Ereignis ist im Mai eine totale Mondfinsternis, die von Mitteleuropa aus zu beobachten ist. Das kosmische Schattenspiel findet in den frühen Morgenstunden am Montag, 16. Mai statt. Allerdings ist von Deutschland aus nur der erste Teil zu verfolgen. Noch vor Mitte der Finsternis geht der Mond bei uns unter. Mit Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde um 4.28 Uhr beginnt bei uns der sichtbare Teil der Mondfinsternis. Die Totalität beginnt um 5.29 Uhr. In der Mitte Deutschlands geht der Mond um 5.35 Uhr unter. Drei Minuten zuvor ist bereits die Sonne aufgegangen. In Stuttgart erfolgt der Monduntergang um 5.43 Uhr. Die nächste von Deutschland aus sichtbare Mondfinsternis findet am 28.10.2023 statt. Ihre Größe beträgt allerdings nur 13 Prozent des Mondscheibendurchmessers.