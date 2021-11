Neue Coronavirus-Variante Politiker sind besorgt – Spahn erklärt Südafrika zu Virusvariantengebiet

Bisher grassiert die Delta-Variante des Coronavirus in Europa und bringt die Gesundheitssysteme einiger Staaten bereits an ihre Grenzen. Jetzt verbreitet sich in Südafrika eine neue Variante - und Gesundheitsminister Spahn erklärt das Land zum Virusvariantengebiet.