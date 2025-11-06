Die Frau am Hebel: Wo die Eisenbahn noch Handarbeit ist
6
Ulrike Frese legt mit Schwung den roten Hebel für das Ausfahrtssignal um. Foto: Gottfried Stoppel

In Satteldorf nördlich von Crailsheim steht eines der letzten handbetriebenen Stellwerke im Land – für Ulrike Frese, die hier arbeitet, bietet es echtes Bahn-Feeling.

Der Bahnhof Satteldorf an der Strecke zwischen Crailsheim und Lauda hat schon bessere Zeiten gesehen. Das 156 Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude, das schon lange nicht mehr der Bahn, sondern einem örtlichen Steinbruchbesitzer gehört, steht leer. An der Fassade bröckelt der Sandstein, die Fenster sind verrammelt, an den Eingangstüren die einst zu einem gemütlichen Wartesaal samt Kohleofen führten, splittert der Lack. Am Bahnsteig steht stattdessen ein gläsernes Wartehäuschen. 22 Jahre lang hielt hier kein Zug mehr. Doch seit 2007 bedienen den Bedarfshalt wieder moderne Dieseltriebwagen im Stundentakt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.