Am Mittwoch haben der Bund und die Ministerpräsidenten des Landes erneut über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie diskutiert. Um 19 Uhr will Winfried Kretschmann die Bürger darüber informieren.

Stuttgart - Bund und Länder haben am Mittwoch wieder über die nächsten Schritte in der Coronapandemie diskutiert und gestritten. Bereits sehr früh am Tag ging aus einer Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts für die Beratungen mit den Ländern hervor: Der Lockdown soll verlängert werden. Doch auch Ausnahmen waren im Gespräch: So in etwa bei Schul- und Kitaöffnungen oder bei Friseuren.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will ab 19 Uhr die Bürger über die Ergebnisse des mit Spannung erwarteten Corona-Gipfels informieren. Der Livestream könnte sich aufgrund der aktuellen Geschehnissen zeitlich auch etwas nach hinten verschieben.

