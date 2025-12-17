Stellungnahme Stuttgarter Rektoren: Werden zu viele Kinder fürs Gymnasium angemeldet?

1 Ulrich Göser vom Ferdinand-Porsche-Gymnasium (links) und Manfred Birk vom Dillmann-Gymnasium (rechts) messen Kompass 4 keine allzu große Bedeutung zu. Foto: privat/dpa/Murat/Lichtgut

Demnächst bekommen die Viertklässler ihre Grundschulempfehlungen. Laut Kompass 4 ist nur ein Drittel fürs Gymnasium geeignet. Angemeldet werden zumeist aber viel mehr.











Demnächst gibt es Halbjahreszeugnisse in Baden-Württemberg. Offiziell ist es für die unteren Klassen kein Zeugnis, sondern lediglich eine Halbjahresinformation. Für die Viertklässlerinnen und Viertklässler im Land stellen sie aber dennoch eine Weichenstellung dar, denn sie bekommen auch ihre Grundschulempfehlungen ausgehändigt. Seit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums zum Schuljahr 2025/2026 umfasst diese nicht mehr nur die pädagogische Gesamtwürdigung der Lehrkräfte auf Basis der Noten, sondern auch die Ergebnisse der Kompass-4-Tests.