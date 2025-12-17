Stellungnahme Stuttgarter Rektoren: Nur 30 Prozent fürs Gymnasium geeignet – Wie aussagekräftig ist Kompass 4?

Nur 30 Prozent fürs Gymnasium geeignet – Wie aussagekräftig ist Kompass 4?

Die aktuellen Kompass-4-Ergebnisse bescheinigen knapp einem Drittel der Viertklässler eine Eignung fürs Gymnasium. Angemeldet werden aber traditionell viel mehr Kinder. Zu viele?











Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist zufrieden. Nachdem das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) den Kompass-4-Test noch einmal weiterentwickelt habe, erweise sich dieser „als geeignetes Instrument für eine unabhängige Rückmeldung zum jeweiligen Leistungsstand eines Kindes“. So steht es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Dieses hat die Kompetenzmessungen, an denen im November alle Viertklässler verpflichtend teilnehmen mussten, nun ausgewertet.