Stellenabbau in Aichtal: Einigung bei Putzmeister: So geht es für die Beschäftigten weiter
Nach Gegenwehr der Mitarbeitenden gegen die Stellenabbaupläne bei Putzmeister wurde eine Einigung erzielt. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Die Firma Putzmeister hatte angekündigt, 140 Stellen in Aichtal streichen zu wollen. Dagegen wehrte sich die Belegschaft. Nun verkündet der Betonpumpenspezialist eine Einigung.

Ein gutes halbes Jahr haben Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter bei Putzmeister miteinander gerungen: Im Sommer 2025 war bekannt geworden, dass das Aichtaler Unternehmen am Stammsitz 140 Stellen abbauen will. Doch die Belegschaft wollte die Pläne nicht einfach hinnehmen. Nun verkündet der Betonpumpenspezialist die Einigung. Wichtiger Aspekt der „umfassenden Vereinbarung“ bleibt allerdings ein Stellenabbau.

