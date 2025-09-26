Stellenabbau bei Bosch: Tränen, Existenzangst, Wut: Bosch-Mitarbeiter nach Hiobsbotschaft am Boden﻿

1 Einen Tag nach Verkündung des Stellenabbaus ist die Stimmung bei Bosch in Stuttgart im Keller. Foto: Christoph Müller

Der Stellenabbau bei Bosch ist für die Mitarbeiter eine Zäsur. Beim Schichtwechsel am Freitagmorgen in Feuerbach wird klar: Hier herrscht jetzt Zukunftsangst.











Link kopiert

Der Schock ist auch am Tag danach noch präsent. Es ist Freitagmorgen, 5.45 Uhr, und vor dem Schichtwechsel blickt man vor dem Bosch-Werk in Stuttgart-Feuerbach in viele lange Gesichter. Kein Wunder: Hat der Technologiekonzern doch am Donnerstag bekannt gegeben, dass zum ohnehin geplanten Stellenabbau nochmals 13 000 Stellen in Deutschland wegfallen sollen in den nächsten Jahren. Die meisten davon in der Region Stuttgart, viele hier in Feuerbach.