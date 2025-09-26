Stellenabbau bei Bosch: Ein Technologie-Riese verliert seine Größe

1 An Robert Bosch wird im Zuge des Stellenabbaus von den Protestierenden immer wieder erinnert. Foto: dpa

Seit knapp 140 Jahren ist Bosch der Inbegriff von Erfindergeist. Doch nicht mehr innovativ sind die Sparmaßnahmen, die nur noch Stellenabbau und Schließung zu kennen scheinen.











Dass der Bosch-Konzern nicht tatenlos den verschärften Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie zuschauen kann, ist unabdingbar. Zu hohe Energiekosten, ein hinter den Erwartungen bleibender Absatz von Elektroautos nicht allein in Deutschland, Überproduktion und preisgünstiger herstellende ausländische Konkurrenz erfordern ein strategisches Gegensteuern. Das heißt aber nicht, dass es nur noch um Stellenabbau gehen darf, so wie bei Bosch jetzt schon seit vielen Monaten.