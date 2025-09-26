Stellenabbau bei Bosch: Beschäftigte sprechen im Video über Zukunftsängste

1 Lange Gesichter bei Bosch-Mitarbeitern Foto: Christoph Müller

Der Technologiekonzern Bosch gibt massiven Stellenabbau bekannt. Wir haben mit Beschäftigten am Standort Stuttgart über ihre Gedanken und Gefühle gesprochen.











Bosch kürzt zusätzlich zu dem ohnehin schon bekannten Jobabbau in den nächsten Jahren noch mal 13 000 Stellen – das hat das Technologieunternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Am Freitagmorgen herrscht am Bosch-Standort in Stuttgart-Feuerbach entsprechend verhaltene Stimmung. Was Mitarbeiter am frühen Morgen zum Schichtwechsel über ihre Gefühle sagen, sehen Sie hier im Video:

Dabei wird deutlich: Viele treiben Zukunftsängste um – und das bei einem Arbeitnehmer, der als einer der sichersten in der ganzen Region galt, weit darüber hinaus für seine soziale Unternehmenskultur bekannt.

Betriebsrat und IG Metall haben bereits angekündigt, in Fragen des drohenden Personalabbaus hart mit dem Arbeitgeber zu verhandeln. Details dazu hat Bosch noch nicht bekannt gegeben – man wolle aber sozialverträgliche Lösungen finden, wie das Unternehmen betonte.