1 Der Bildhauer HWP Diedenhofen hat seinem Kunstwerk den Namen „Bautrarum“ gegeben. Foto: Caroline Holowiecki

Vor der Kunstschule in Filderstadt steht seit Kurzem ein Werk des Bildhauers HWP Diedenhofen, eine Schenkung. Vor 30 Jahren gab es wegen eines anderen Werkes Ärger.















Sie sind leuchtend gelb und riesengroß. Die gewaltigen drei Eichenholz-Stelen sind nicht zu übersehen. Seit Kurzem stehen sie in Plattenhardt an der Schulstraße, direkt vor der Kunstschule. Die Kreation hat die Stadt Filderstadt als Schenkung erhalten. Einst stand die Auftragsarbeit auf dem Gelände der Schreinerei Alber in Bernhausen, sagt Ina Penßler vom städtischen Kunstbüro.

Der Künstler hat einst an der örtlichen Kunstschule gelehrt

Die Stadt freut sich über die Schenkung des Unternehmens. So etwas komme selten vor. Ad hoc erinnern kann sich Ina Penßler nur an die regenbogenfarbenen Kussmünder vor der Filharmonie und die Krautmarie-Bronzeplastik in Bernhausen, beide gestiftet von Karl Schlecht. Ein kunsthistorisches und ein Holz-Gutachten habe die Stadt zur aktuellen Schenkung namens „Bautrarum“ – eine Wortschöpfung aus Baum, Traum und Raum – erstellen und die Drei-Meter-Stelen dann vom Künstler restaurieren lassen.

Geschaffen hat sie 2005 der Bildhauer HWP Diedenhofen. Er lebt in Tübingen und arbeitet in Neckartenzlingen. In Filderstadt ist er bekannt. Jahrzehntelang hat der heute 65-Jährige an jener Kunstschule gelehrt, vor der nun sein Werk steht. Außerdem hat er selbst früher in der Stadt gelebt, nämlich in Sielmingen.

HWP Diedenhofen spricht von einer großen Anerkennung, denn nicht immer sei seine Kunst in der Stadt auf Zustimmung gestoßen. 1992 wurde eines seiner Werke, das im Rahmen eines Bildhauersymposiums entstanden und dann in Sielmingen aufgestellt worden war, angezündet. Der Standort hatte im Ort für hitzige Diskussionen gesorgt, eine Bürgerinitiative forderte die Entfernung der zwei roten Köpfe. Später wurde das Werk in die Filharmonie gebracht. „Das war ein großes Politikum. Damals habe ich in Sielmingen gewohnt, das war nicht ganz angenehm.“ Deswegen sei er nun, 30 Jahre später, froh, dass diese Arbeit an einem so prominenten Platz stehen dürfe. „Das ist eine späte Genugtuung.“