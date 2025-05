Steinhöfel verliert gegen das Land: Selbst Tränen helfen dem Staranwalt nicht

1 Joachim Steinhöfel im Jahr 2020 bei einer Verhandlung vor dem Berliner Landgericht. Foto: dpa/Michael Kappeler

Seit Jahren hat der Hamburger Medienanwalt den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume auf dem Kieker. Jetzt stritt man sich um den Blog „Achse des Guten“.











Im nüchternen Saal 1 des Stuttgarter Verwaltungsgerichts läuft großes Kino. Joachim Steinhöfel – Publizist, Moderator, Werbefigur, hier aber als Rechtsanwalt tätig – zieht das komplette Register. Sogar weinen muss er während der Verhandlung und läuft dafür kurz auf den Gang hinaus. Als er wiederkommt, hat er laut Augenzeugen immer noch Tränen in den Augen. So ungeheuerlich findet er, was hier gerade geschieht. Denn der Vorsitzende Richter, immerhin der Präsident des Verwaltungsgerichts, spurt nicht so, wie er das gerne hätte – und wohl auch gewohnt ist.