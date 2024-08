Steinheim/Murr: Bauherren pfeifen auf genehmigte Planung – „An Dreistigkeit nicht zu überbieten“

1 Für das Steinheimer Wohngebiet Horrenwinkel IV + V, das sich in dem umkringelten Bereich befindet, gibt es Bauanträge, die den Räten sauer aufgestoßen sind. Foto: Werner Kuhnle

Bei einem Doppelhaus in Steinheim an der Murr sind mehrere Vorgaben missachtet worden. Rechtlich gesehen sind es nun keine Doppelhaushälften mehr – aber trotzdem keine Einzelhäuser. Die Stadträte finden das dreist.











So groß wie bei diesem Gesuch war die Empörung im Ausschuss für Technik und Umwelt des Steinheimer Gemeinderats vielleicht noch nie. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten“, sagte Rainer Breimaier (Grüne). Roland Heck (Freie Wähler) sprach von einem „Ding der Unmöglichkeit“. Den Unmut des Gremiums hatten Änderungsanträge für zwei Doppelhaushälften im Neubaugebiet Horrenwinkel IV + V heraufbeschworen. Die Verärgerung rührte nicht zuletzt auch daher, dass auf dem Areal am Ortsrand längst Fakten geschaffen wurden.