Steinenbronn/Waldenbuch: Direktmandat für Matthias Hiller im Wahlkreis Nürtingen

1 Matthias Hiller vertritt in Berlin künftig den Wahlkreis Nürtingen. Foto: /privat

Der CDU-Kandidat Matthias Hiller ist im Wahlkreis Nürtingen Stimmenkönig. Zwei weitere Direktkandidierenden gehen über ihre Listenplätze nach Berlin.











Die beiden Gemeinden Steinenbronn und Waldenbuch gehören dem Wahlkreis Nürtingen an, weshalb die Wahlberechtigten dort am Sonntag für andere Kandidaten abgestimmt haben als im restlichen Landkreis Böblingen.

Der Wahlkreis Nürtingen ist künftig mit mehreren Abgeordneten in Berlin vertreten: Drei der Direktkandidierenden ziehen ins Parlament ein. Das Direktmandat sichert sich Matthias Hiller für die CDU mit 37,7 Prozent der Erststimmen. Über die Landesliste ziehen außerdem ein: Nils Schmid für die SPD und Matthias Gastel für die Grünen.

Nach Erststimmen gewinnt die CDU im Wahlkreis Nürtingen mit 37,7 Prozent für Matthias Hiller. Dahinter landet Christof Deutscher für die AfD mit 17,8 Prozent. Nils Schmid (SPD) erlangt 16,4 Prozent, Matthias Gastel (Grüne) 14,4 Prozent. Schlusslichter sind Clara Meier, die für Die Linke 5,4 Prozent holt, und Renata Alt (FDP ), für die 5,3 Prozent ihre Stimme abgegeben haben.

Im Wahlkreis Nürtingen ist die FDP über der Fünf-Prozent-Hürde

Bei den Zweitstimmen erhält die CDU im Wahlkreis Nürtingen 33,7 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 18 Prozent, gefolgt von SPD (14,1 Prozent) und Grünen (13,6 Prozent). Die FDP erhält – deutlich besser als im bundesweiten Ergebnis – 6,7 Prozent. Die Linke kommt auf 5,8 Prozent, BSW auf 3,7 Prozent.

Die Wahlbeteiligung war sowohl in Steinenbronn als auch in Waldenbuch besonders hoch. Während bundesweit 82,5 Prozent der Berechtigten wählen gingen, waren es in Steinenbronn 85,6 Prozent und in Waldenbuch gar 87,2 Prozent.