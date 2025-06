Steinenbronn: Exhibitionist spielt auf einer Wiese an sich herum

Exhibitionist spielt auf einer Wiese an sich herum

1 Die Polizei traf einen 32-Jährigen an, der allerdings mit einer Hose bekleidet war. Foto: IMAGO/BildFunkMV

Die Polizei sucht Zeugen für einen Zwischenfall mit einem Exhibitionisten in Steinenbronn. Der Mann soll sich auf einer Wiese liegend entblößt haben.











Schreck in der Abendstunde: Drei Angestellte eines nahe der Sandäckerstraße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) gelegenen Restaurants sind am Dienstagabend einem Exhibitionisten begegnet.

Wie die Polizei berichtet, lag der Mann gegen 21.25 Uhr dort auf einer Wiese. Dann soll er seine Hose heruntergezogen, an seinem Geschlechtsteil herummanipuliert und währenddessen zu den drei Zeugen hinübergeschaut haben.

Die herbeigerufenen Polizisten trafen wenig später aber nur noch einen 32-jährigen Mann an, der mit freiem Oberkörper, aber angezogener Hose auf der Wiese lag. Im Rahmen der Personenkontrolle zeigte sich der Mann gegenüber den Beamten zunächst aggressiv, beruhigte sich jedoch wieder. Er stritt die Tathandlung ab. Schließlich wurde er auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg sucht Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 80 0/11 00 225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegengenommen.