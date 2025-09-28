Steilwand mit Grün und gegen Lärm: DHL baut in Köngen eine gigantische Lärmschutzwand

Steilwand mit Grün und gegen Lärm

1 In Köngen wird eine bis zu 16 Meter hohe Lärmschutzwand errichtet. Foto: Kerstin Dannath

Sie ist 16 Meter hoch und 800 Meter lang: Die Lärmschutzwand, die um ein DHL-Betriebsgelände in Köngen gebaut wird, soll auf 10 000 Quadratmetern Pflanzen eine Heimat geben.











Die Ausmaße sind gewaltig: Im Zuge der Erweiterung des Köngener Postfrachtzentrums im Neckartal zieht die DHL aktuell eine Lärmschutzwand um ihr Firmengelände. Bis zu 16 Meter hoch und über 800 Meter lang wird das gigantische Bauwerk – aktuell ragen einige bereits teils mit Erde verfüllten karge Betonteile in die Höhe, später soll die Steilwand begrünt werden – und zugleich neue Lebensräume für Natur und Artenvielfalt schaffen.