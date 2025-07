Steillagen bedroht: „Sau’gschäft“ - Warum Drohnen über Esslingens Weinberge fliegen

1 Im Tiefflug über den steilen Rebflächen versprüht die Drohne ein Pilzabwehrmittel. Foto: Roberto Bulgrin

Wie ein Rieseninsekt brummt das unbemannte Flugobjekt über die steilsten Esslinger Weinberge. Drüsendüsen zerstäuben im Tiefflug eine Flüssigkeit, die sich schimmernd auf die Rebstöcke senkt. Diese Drohne zerstört nicht, sondern bewahrt. Sie vernichtet nur, was den Wein vernichtet. Sie versprüht, was sonst mit der Hand am Arm – beziehungsweise am Pumpenschlauch – ausgebracht werden muss: eine Wasser- Fungizid-Mischung. Ein „Sau’gschäft“ in den Esslinger Steillagen, sagt Wilfried Rapp. „Da braucht man kein Fitnessstudio.“ Da fährt die Hand manchmal auch an die andere Pumpe, die im Brustkasten.