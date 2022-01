1 Mehr Tests sollen Unterricht in Präsenz weiter möglich machen. Doch für 14 Klassen im Kreis Esslingen gibt es derzeit Homeschooling. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Kreis Esslingen - Die Schulen sind in die dritte Woche seit den Weihnachtsferien gestartet – und im Kreis steigen die Ansteckungszahlen: 798 Schülerinnen und Schüler sind infiziert, 847 befinden sich in Quarantäne. Bei den Lehrkräften haben sich 33 mit dem Corona-Virus angesteckt, 21 sind in Quarantäne. Die Zahlen teilte das Regierungspräsidium am Montag auf Anfrage mit.

Derzeit ist für 14 Klassen kein Präsenzbetrieb möglich. Für sie gibt es deshalb Fernunterricht. Ob und welche Schule besonders stark betroffen ist, dazu gibt die Behörde aber keine Auskunft. „Die Schulverwaltung hat generelle Leitlinien im Umgang mit verschiedenen Daten von Schulen festgelegt. Dabei gilt als Grundsatz, dass wir in der Regel keine Infos auf Einzelschulebene herausgeben“, teilte das Regierungspräsidium mit. Es bestätigt aber zugleich, dass alle Schulen im Landkreis offen sind.

Landesweit ist eine Schule ganz geschlossen

Nach Zahlen des Kultusministeriums haben landesweit 439 Klassen und sechs Kursstufen vorübergehend auf Fernunterricht umgestellt, was 0,65 Prozent aller Klassen entspricht. Eine Schule in Baden-Württemberg musste komplett schließen.