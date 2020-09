1 Bayerns Regierungschef Söder zieht die Zügel an. Foto: AFP

Bayern verschärft den Anti-Coronakurs. Zu alarmierend ist die Zahl der Neuinfektionen. In Baden-Württemberg zögert man noch – und streitet über die geplanten Weihnachtsmärkte.

Stuttgart/München - Die steigenden Corona-Infektionszahlen alarmieren die Politik, die nun über Verschärfungen nachdenkt. Die besonders betroffene Stadt München hat als erste deutsche Millionenmetropole Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Um den zentralen Marienplatz soll von Donnerstag an für zunächst sieben Tage auch auf der Straße eine Maskenpflicht gelten. In Bayern ist die Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohner (Inzidenz) am höchsten. In München ist die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich über die als Alarmwert geltende Marke von 50 gestiegen.