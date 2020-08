1 Vom Normalzustand ist das Strandleben auf Mallorca weit entfernt. Foto: AFP

Nach einer Entspannungsphase sind die Corona-Zahlen auf den Balearen dramatisch angestiegen. Die Folgen für die Tourismus-Hochburg Mallorca sind gewaltig.

Palma - Es gibt gibt gerade kaum gute Nachrichten aus Mallorca. Die Balearen leiden unter allem, nur nicht, wie sonst alle Jahre, unter Wasserknappheit. Weil es genug geregnet hat. Vor allem aber, weil sehr viel weniger Touristen als sonst kommen. Was hauptsächlich fatal ist. „Wir werden die spanische Region sein, die es wirtschaftlich am härtesten trifft“, berichtete die Ministerpräsidentin der Mittelmeerinseln, Francina Armengol, dem spanischen König Felipe VI., der an diesem Montag zu Besuch auf Mallorca war. Schuld an der Misere ist das Virus.