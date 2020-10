1 Maskenpflicht soll künftig im gesamten Gebiet innerhalb des City-Rings gelten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart verschärft aufgrund der steigenden Corona-Neuinfektionen die Sicherheitsmaßnahmen. Die Mehrheit der befragten Stuttgarter begrüßt die neuen Regeln. Manches Detail allerdings erstaunt.

Stuttgart - Seit Samstag ist Stuttgart offizieller Corona-Hotspot: Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Positiv Getesteten mit dem Coronavirus innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, liegt über dem kritischen Schwellenwert von 50.

Nun treten Maßnahmen in Kraft, die Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn bereits ankündigte. Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, innerhalb des Cityrings in Stuttgart-Mitte gilt Maskenpflicht im öffentlichen Raum – und für Besprechungen im Rathaus. Der Unterrichtsbeginn soll entflochten werden, um den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten. Kuhn appellierte an die Arbeitgeber in Stuttgart, wo möglich, mehr Home-Office anzubieten. Ein Lockdown soll vermieden werden, Schulen und Kitas möglichst offen blieben

Kritik an der Entflechtung des Unterrichtsbeginns

Letzteres begrüßen viele der Passanten, die sich am Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt dazu geäußert haben. Das Gros steht hinter den Maßnahmen, die Maske zu tragen sei das Mindeste, was man als Prävention tun könne. Indes: Manches Detail wird kritisiert, wie die Entflechtung des Unterrichtsbeginns. Wie mehrere Kinder auf den Weg bringen, wenn man selbst auch noch berufstätig ist?

Jochen Koll, Vater und Lehrer steht zwar hinter allen Maßnahmen, findet gut, dass Schulen offen bleiben, aber moniert: „Warum hat man die Sommerzeit verstreichen lassen? Es war doch klar, dass die Zahlen im Herbst wieder ansteigen. Jetzt kommt eine enorme organisatorische Herausforderung auf Eltern und Schulen zu.“

Sorge um Dienstreisen

Bereits zwei Wochen in Quarantäne mit ihrem Kind war Kellnerin Jasmin Szardiem. „Weil zwei Kinder positiv waren“, sagt sie. „Niemand hat sich angesteckt. Ich kenne keinen, der es hat. Der Lockdown war schlimm, die Gastronomie zu – drei Monate, 800 Euro Kurzarbeitergeld, das geht an die Substanz.“ Auch um einen weiteren zu vermeiden, trägt sie die Maske. Im Winter sei das ohnehin wie ein Schal.

Geht es nach Marianne Rau sollten alle Masken tragen. Die Seniorin kommentiert das „Alles Lüge“ einer anderen Passantin mit „à la Trump.“ Die Regeln seien richtig. Sie findet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe recht mit seiner Aussage, man müsse gerade keine Party feiern.

Auch Thomas Dehler findet die Maßnahmen prinzipiell richtig. Als Ingenieur weiß er, wie Aerosole funktionieren. „An die Maske habe ich mich gewöhnt. Auch Home-Office ist okay.“ Dass die Stuttgarter jetzt mancherorts unter das Beherbergungsverbot fallen könnten, könnte womöglich berufliche Dienstreisen einschränken. Aber es gebe digitale Möglichkeiten. „Das sind wir ja seit Beginn der Coronakrise gewöhnt.“