Historische Schätze im Blickpunkt Esslingens zweiter dicker Turm

Der Turm am Gelben Haus ist fast so stattlich wie sein Vetter auf der Burg. Doch er steht nicht so populär im Rampenlicht. Zu Unrecht. Hat er doch 800 Jahre Geschichte zu bieten. Beim Tag des offenen Denkmals wird der dicke Geselle bei von Führungen vorgestellt.