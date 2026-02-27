Bosch-Chef: „Beim Rüstungsgeschäft geht es auch um unsere Identität“

Einen Verhaltenskodex zu haben, bedeutet bei vielen Unternehmen noch lange nicht, sich auch daran zu halten. Beim Traditionsunternehmen Bosch fühlt man sich dagegen streng an den eignen „Code of Conduct“ gebunden. Es ist ein Leitfaden für das tägliche Handeln, der sich auch an den ethischen Standards von Firmengründer Robert Bosch orientiert. Das macht das derzeit boomende Rüstungsgeschäft zum einem heiklen Thema für den Technologieriesen mit der Zentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe.