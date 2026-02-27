Stefan Hartung zur Strategie: Bosch-Chef: „Beim Rüstungsgeschäft geht es auch um unsere Identität“
Über die Frage nach der Rüstungsproduktion wird bei Bosch vor dem Hintergrund der eigenen Werte entschieden. Foto: LG/Leif Piechowski

Die Verteidigungsindustrie boomt. Bosch hält sich in diesem Bereich aber zurück. Konzernchef Stefan Hartung erklärt, was das mit der Eigentümerstruktur zu tun hat.

Einen Verhaltenskodex zu haben, bedeutet bei vielen Unternehmen noch lange nicht, sich auch daran zu halten. Beim Traditionsunternehmen Bosch fühlt man sich dagegen streng an den eignen „Code of Conduct“ gebunden. Es ist ein Leitfaden für das tägliche Handeln, der sich auch an den ethischen Standards von Firmengründer Robert Bosch orientiert. Das macht das derzeit boomende Rüstungsgeschäft zum einem heiklen Thema für den Technologieriesen mit der Zentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe.

