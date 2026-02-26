Stefan Hartung zum Abbauprogramm: Bosch-Chef verrät, wie viele Stellen bereits abgebaut sind

Bosch-Chef verrät, wie viele Stellen bereits abgebaut sind

2,7 Milliarden Euro an Rückstellungen hat Bosch für das Abfindungsprogramm gebildet. 2025 wurden 900 Millionen ausgezahlt, berichtet Konzernchef Stefan Hartung.











Bosch erlebt im Zuge der Automobilkrise gerade den größten Umstrukturierungsprozess seiner Geschichte. Der weltgrößte Zuliefer-Betrieb reagiert darauf auch mit einem groß angelegten freiwilligen Abbauprogramm. Insgesamt sind davon in der Kfz-Sparte rund 22 000 Stellen am Standort Deutschland betroffen, die in den nächsten Jahren wegfallen sollen. Im Gespräch mit dieser Zeitung hat sich Bosch-Chef Stefan Hartung erstmals dazu geäußert, wie weit sein Unternehmen diesen Plan bereits vorangetrieben hat.