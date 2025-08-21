Staus in Esslingen: Neue Baustelle: Vielbefahrene Straße wird halbseitig gesperrt

1 In der Pliensauvorstadt wird es ab Montag zu Verkehrsbehinderungen kommen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen saniert ab Montag, 25. August in der Pliensauvorstadt einen Kanal. Die Bauarbeiten finden an der Kreuzung von Stuttgarter Straße und Uhlandstraße statt und werden den Verkehr behindern, wie die Stadt Esslingen mitteilt. Die Maßnahme sei Teil der kontinuierlichen Instandhaltung des städtischen Abwassernetzes, heißt es in einer Mitteilung. „Ziel ist es, die Infrastruktur langfristig zu sichern und Schäden durch veraltete Kanalnetze zu vermeiden“, so die Stadtverwaltung.

Auswirkungen auf den Verkehr in Esslingen

Während der dreiwöchigen Baumaßnahme bis Mitte September wird die Stuttgarter Straße zwischen der Uhlandstraße und Karl-Pfaff-Straße halbseitig gesperrt. Eine Durchfahrt ist laut Stadtverwaltung nur in Richtung Weil möglich. In der Gegenrichtung wird der Kfz-Verkehr über die Parkstraße umgeleitet. Zudem wird die südliche Uhlandstraße im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße vollständig gesperrt.

Die halbseitige Sperrung hat auch Auswirkungen auf die Linien des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen. Die Linien 102 und 103 fahren ab dem 25. August in Richtung Esslingen ZOB über die Parkstraße. Die regulären Haltestellen „Parkstraße“, „Karl-Pfaff-Straße“ und „Stuttgarter Straße“ entfallen. Eine Ersatzhaltestelle „Parkstraße“ ist auf der geänderten Route eingerichtet.