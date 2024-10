Staugefahr in Stuttgart: Mittlere Filderlinie am Wochenende gesperrt

1 Die Brücke über die Mittlere Filderstraße wird am Wochenende abgerissen. Foto: Torsten Schöll

Das Regierungspräsidium Stuttgart ersetzt eine Brücke über die Mittlere Filderstraße. Während der Abbrucharbeiten ist die Verbindung zwischen Flughafen sowie Autobahn und der Innenstadt vom 18. bis 21. Oktober für den Verkehr komplett gesperrt.











Bislang können Verkehrsteilnehmer an der Baustelle an der Mittleren Filderstraße in Plieningen per Ampelschaltung noch einspurig vorbeifahren. Doch das ändert sich am kommenden Wochenende: Von Freitag, 18. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 21. Oktober, 5 Uhr ist die Einfallstraße, die unter anderem den Flughafen Stuttgart und die Autobahn A 8 mit der Innenstadt verbindet, für den Verkehr gesperrt. Dann beginnt der Abriss der rund 14 Meter langen Brücke über die im Volksmund Mittlere Filderlinie genannte Landesstraße (L 1016) wie das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mitteilt.

Weite Umwege für Autofahrer

Autofahrer müssen weite Umwege in Kauf nehmen. Eine Umleitung erfolgt über die Neuhauser und Filderhauptstraße nach Steckfeld sowie die Adorno-, Welfen- und Törlesäckerstraße nach Birkach und schließlich über die Aulendorfer Straße wieder auf die Mittlere Filderstraße. Ab Montag, 21. Oktober, 5 Uhr soll der Verkehr dann wieder einspurig an der Baustelle vorbei fließen.

Hintergrund sind die seit Mitte August laufenden Arbeiten an der Brücke der Scharnhauser Straße (L 1192). Nach Angaben des RP ist der Abriss des rund 14 Meter langen Bauwerks unausweichlich. Die Schäden sind aus Sicht der Experten zu groß für eine Sanierung. Im Zuge der Arbeiten werden auch an die angrenzenden, rund 200 Meter langen Stützmauern entlang der Mittleren Filderlinie umfangreich saniert.

Weitere Sperrungen im Bauverlauf

Auch im weiteren Bauverlauf sollen laut RP kurzzeitige Vollsperrungen der Mittleren Filderlinie erforderlich werden. Beispielsweise für das Einheben der Fertigteile der neuen Brücke. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Das Land Baden-Württemberg investiert insgesamt 1,8 Million Euro in die Erhaltung der Infrastruktur. Die Gesamtmaßnahme soll bis voraussichtlich Juni 2025 andauern.