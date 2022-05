Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim Innenausschuss will Aufklärung

Im Innenausschuss des Landtags geht es im nichtöffentlichen Teil am Mittwoch um den Tod eines 47-jährigen Mannes, der nach einem Polizeieinsatz am 2. Mai in Mannheim gestorben war. Zu dem Vorfall hatten sich weit über 60 Zeugen gemeldet.