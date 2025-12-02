Staufermedaille in Gold: Kopfschütteln über geplante Ehrung für Merkel

1 Enge Abstimmung in der Corona-Zeit: Kretschmann und Merkel im Bundesrat Foto: dpa

Ein großer Merkel-Fan war Winfried Kretschmann schon immer. Nun verleiht er der Altkanzlerin eine hohe Auszeichnung. Die Begründung irritiert auch Grüne.











Wenn Winfried Kretschmann die Staufermedaille in Gold verleiht, wird das normalerweise nicht hinterfragt. Es ist die persönliche Entscheidung des Ministerpräsidenten, wen er mit der selten vergebenen Auszeichnung des Landes ehrt. Gewürdigt werden damit „Verdienste um das Gemeinwohl, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinausgehen“. Zuletzt ging die nach einem schwäbischen Adelsgeschlecht benannte Medaille im Februar an die Geigerin Anne-Sophie Mutter.