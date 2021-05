1 Geduldsprobe auf der Brücke: Ab der Zu- und Abfahrt zur B 10 stauen sich regelmäßig die Autos. Foto: Philipp Braitinger

Weil eine Ampelschaltung verändert wurde, gibt es lange Staus auf der Brücke zwischen Altbach und Deizisau. Verschärft wird die Situation durch die gesperrte Otto-Konz-Brücke in Plochingen.

Altbach - Wer sich regelmäßig in der Region rund um Stuttgart hinters Steuer setzt, ist Frust gewohnt. Eine neue Geduldsprobe ist selbst für stauerprobte Autofahrer auf der Brücke zwischen Altbach und Deizisau in Fahrtrichtung Deizisau, bei der Auf- und Abfahrt zur B 10, entstanden. Der Grund: Die Schaltung einer Ampel ist umgestellt worden. Verschärft wird die Situation seit dieser Woche durch die gesperrte Otto-Konz-Brücke in Plochingen. In einem Schreiben hat sich Altbachs Bürgermeister Martin Funk nun an das Landratsamt gewandt. Darin fordert er die Landkreisbehörde auf, für eine schnelle Verbesserung der Situation zu sorgen.