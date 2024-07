Stau in Nürtingen-Roßdorf: Fehlerhafte Ampelschaltung an Baustelle behoben

1 Der Verkehr in Roßdorf hat sich infolge einer Baustelle gestaut. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Im Nürtinger Roßdorf (Kreis Esslingen) müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen. An einer Baustellenampel sollen Autos zeitweise bis zu 30 Minuten im Stau gestanden haben. Nach Auskunft der Stadt sind die Probleme nun behoben.











Wegen einer Straßenbaustelle und den damit verbundenen Einschränkungen mussten Autofahrerinnen und -fahrer zu Wochenbeginn an den Zufahrtsstraßen zum Nürtinger Stadtteil Roßdorf Geduld beweisen. Offenbar staute sich der Verkehr im Roßdorfweg und der Berliner Straße am Dienstag, die „Nürtinger Zeitung“ berichtete in ihrer Mittwochsausgabe von Wartezeiten bis zu 30 Minuten. Die Stadt bestätigt, dass unter anderem die Baustellenampelschaltung an der Kreuzung Berliner Straße/Roßdorfweg fehlerhaft war. Bereits im Feierabendverkehr am Dienstag seien die Probleme behoben gewesen, teilt der Pressesprecher der Stadt, Clint Metzger, mit.

Derzeit wird die Berliner Straße saniert, einer der Hauptzugangswege zu dem etwa 4500 Einwohner zählenden Satellitenstadtteil. Während der Schulzeiten verliefen hier rund zwei Drittel des Ziel- und Quellverkehrs. Nun ist die Straße zwischen Humpfental- und Rembrandtstraße gesperrt. Die Umleitung verläuft über den Roßdorfweg, der derzeit nach Einschätzung der Stadt in den Spitzenstunden etwa die doppelte Menge Verkehr aufnehmen muss. Die Stadt geht aber davon aus, dass sich alles in den kommenden Wochen besser verteilen wird. Die Arbeiten sollen bis Mitte November dauern, wonach weitere Bauabschnitte folgen.