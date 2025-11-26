1 Lange Wartezeiten bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage im „ES“ hatten für Frust gesorgt. (Archivfoto) Foto: privat

Esslingen reagiert auf das Parkhaus-Chaos: Eine neue Verkehrsführung in der Weststadt soll die überlangen Wartezeiten beenden. Welche Änderungen Autofahrer erwarten.











Link kopiert

Überlange Wartezeiten bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus des Esslinger Einkaufszentrums „Das ES“ hatten zuletzt für Frust gesorgt. Nun reagiert die Stadt mit einer neuen Verkehrsführung in diesem Bereich der Weststadt. Diese gilt laut Verwaltung ab sofort – und bringt einige Veränderungen für Autofahrer mit sich.

Die Neuerungen betreffen den Bereich der Martinstraße zwischen Kollwitzsstraße am westlichen Ende und Berliner Straße am östlichen Ende. Dort, im Erdgeschoss des Einkaufscenters QBus, befindet sich die Ausfahrt des genannten Parkhauses. Die bisherige Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Berliner Straße werde aufgehoben, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ‚Das ES’ ist künftig sowohl nach rechts auf die Berliner Straße als auch nach links in Richtung Kollwitzstraße möglich.“ Dagegen werde für Autofahrer, die bislang aus Richtung Osten geradeaus Richtung Innenstadt fahren konnten, die Martinstraße zur Sackgasse.

Ampelstörung und Baustellen: Parkhaus-Chaos in Esslingen

Im September hatten Kundinnen und Kunden des Einkaufszentrums „Das ES“ die überlangen Wartezeiten bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage beklagt. Vor allem zu Stoßzeiten am späten Nachmittag bildeten sich immer wieder lange Schlangen an der Ausfahrtsschranke, teilweise dauerte es wohl mehr als eine halbe Stunde, das Parkhaus zu verlassen. Der Betreiber B+B Parkhaus bestätigte die Probleme und verwies auf eine Ampelstörung kurz nach der Ausfahrt an der Ecke Martinstraße/Berliner Straße sowie Baustellen in der näheren Umgebung und geschlossene Parkflächen in anderen Teilen der Stadt als Ursachen. „Dies führte zu einer Verlagerung des Parksuchverkehrs, wodurch die Menge an Verkehr nicht mehr effizient abgewickelt werden konnte“, schreibt nun auch die Stadt in ihrer aktuellen Pressemitteilung.

Aufgrund weiterer Baustellen in der Weststadt ist auch die Verkehrsführung im restlichen Quartier verändert worden mit neuen Einbahnregelungen – und die Martinstraße ist auch an ihrem Ende Richtung Schlachthausstraße eine Sackgasse aufgrund der Bauarbeiten für den neuen Hochschulcampus.

Neue Einbahnregelungen: So können Autofahrer die Esslinger Weststadt verlassen

Autofahrer können nach Angaben der Stadt die Weststadt im Wesentlichen über zwei Straßen mit Einbahnregelung verlassen. In Richtung Altstadtring und B10 Plochingen ist der schnellste Weg über die Kandlerstraße. In Richtung Mettingen und B10 Stuttgart fährt es sich am besten über die Schelztorstraße. Etwas mehr Möglichkeiten haben Radler: „Der Radverkehr von der östlichen Martinstraße aus Richtung Altstadt kann weiterhin in Richtung Platz der Deutschen Einheit fahren“, teilt die Stadt mit.

Die Verkehrsführung wird derzeit mit Schildern signalisiert, außerdem baut die Stadt eigenen Angaben zufolge eine entsprechende Wegweisung in der Weststadt auf. Da diese Schilder speziell angefertigt werden müssen, stehe deren genauer Aufstell-Zeitpunkt noch nicht fest. „Die Stadt Esslingen prüft bereits intensiv, wie die Steuerung der Ampeln in der Weststadt an diese neue Situation angepasst werden kann. Da eine solche Änderung jedoch nicht kurzfristig möglich ist, wurde nun mit Hinblick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen, besonders während des Weihnachtsmarkts, eine angepasste Verkehrsführung eingerichtet“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die aktuelle Regelung ist nach Angaben der Pressestelle vorläufig, was aber nicht bedeute, dass sie direkt nach dem Ende des Weihnachtsmarkts wieder rückgebaut werde.