Stau im Berufsverkehr: Vollsperrung nach Unfall auf der A 8 bei Wendlingen

1 Die Polizei hat die Autobahn 8 nach einem Unfall gesperrt (Symbolfoto). Foto: dpa/Stefan Puchner

Am frühen Freitagmorgen ist die A 8 auf Höhe der Ausfahrt Wendlingen (Kreis Esslingen) etwa zwei Stunden lang voll gesperrt worden, nachdem ein Auto mit einem Wohnmobil kollidiert war. Der Verkehr staute sich laut Polizei mehrere Kilometer.











Mehrere Kilometer Stau auf der A 8 am Freitagmorgen: Nach einem Unfall wurde die Autobahn laut Polizei von 5.40 bis 7.35 Uhr in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Eine 27-Jährige sei aus unbekannter Ursache mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Von der der dortigen Betonleitwand sei der Wagen zurück auf die Straße abgewiesen worden, wo er mit dem Wohnmobil einer 28-Jährigen kollidierte. In der Folge seien Fahrzeugteile über alle Spuren verteilt gewesen und Betriebsstoffe ausgelaufen, die Fahrbahn habe gereinigt werden müssen.

Die Auto-Fahrerin sei leicht verletzt worden, beide Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 75 000 Euro.