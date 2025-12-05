Stau bei Kirchheim unter Teck: Lastwagen bleibt liegen und blockiert Auffahrt im Berufsverkehr stundenlang

1 Die betroffene Stelle musste fünf Stunden gesperrt bleiben, bis der Lkw geborgen werden konnte. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto

Am Freitagmorgen hat eine Lkw-Panne bei Kirchheim an der Auffahrt zur B297 in Richtung A8 für eine fünf Stunden lange Sperrung und entsprechende Verkehrsbehinderungen gesorgt.











﻿ Ein defekter Lkw hat am Freitagmorgen ab kurz vor 7 Uhr an der Auffahrt Jesinger Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Der Iveco, den ein 57-Jähriger steuerte, war nach Angaben der Polizei wegen eines technischen Defekts liegen geblieben und hatte daraufhin die Auffahrt auf die B 297 Richtung A 8 blockiert.

Die Polizei sperrte die Zufahrt daraufhin vorsorglich komplett, bis der Pannenlastwagen mit einem speziellen Abschlepper abtransportiert werden konnte.

Dafür musste die Auffahrt jedoch gut fünf Stunden gesperrt bleiben, den Freitag über kam es rund um Kirchheim zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, weil der Verkehr umgeleitet werden musste.