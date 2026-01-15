Stau auf der B10: Kilometerlange Autoschlange – Unfall im morgendlichen Berufsverkehr

1 Zu einem Stau kam es auf der Bundesstraße 10 nach einem Auffahrunfall. Foto: picture-alliance/ dpa

Stau auf der Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Zu Verkehrsbehinderungen auf der B10 ist es am Donnerstagmorgen wegen eines Auffahrunfalls gekommen.

Gegen 7.50 Uhr ist eine 31-jährige Autofahrerin nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Kurz vor der Ausfahrt Esslingen-Zell habe sie zu spät erkannt, dass das Fahrzeug einer 38-Jährigen vor ihr abbremsen musste. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen. Durch den Aufprall sei die 38-jährige Fahrerin leicht verletzt worden. Ein Rettungsdienst habe sie in eine Klinik zur weiteren Behandlung gebracht. Ihr Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf insgesamt 5000 Euro.

Unfallstelle war nur einspurig befahrbar

Wegen des Unfalls war die B10 in Richtung Stuttgart laut Polizei an der Unfallstelle zeitweise nur einspurig befahrbar. Dadurch habe sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet.