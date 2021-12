Stau auf der B 10 in Esslingen

1 Wegen des Unfalls musste die B 10 am Montagnachmittag gesperrt werden. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Weil er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, ist ein 50 Jahre alter Autofahrer am Montagnachmittag auf der B 10 mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte.















Esslingen - Ein Schaden in Höhe von knapp 100 000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 10 entstanden. Ein 65-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein 50 Jahre alter Autofahrer zu spät. Eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver blieben erfolglos. Der 50-Jährige stieß mit dem Fahrzeug vor ihm sowie einem weiteren Auto auf dem rechten Fahrstreifen zusammen.

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr für knapp eineinhalb Stunden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Während der Bergung der beschädigten Fahrzeuge wurde die B 10 für eine viertel Stunde voll gesperrt.

Da zudem etwa 100 Meter hinter der Unfallstelle ein Lastwagen mit einer Reifenpanne auf der rechten Fahrspur liegengeblieben war, kam es zu einem größeren Stau im Feierabendverkehr.