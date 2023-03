1 Die Polizei musste die Auffahrt Filderstadt-Ost auf die B27 für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde sperren. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/KOENIG/Eibner-Pressefoto

Durch einen heftigen Auffahrunfall auf der B27 wurden am Donnerstagmorgen bei Filderstadt (Kreis Esslingen) vier Fahrzeuge ineinander geschoben. Die einstündige Sperrung der Auffahrt sorgte für Verkehrsbehinderungen.















Ein Unfall auf der B27 bei Filderstadt (Kreis Esslingen) hat am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, erkannte ein 33-Jähriger an der Auffahr Filderstadt-Ost zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute und fuhr deshalb mit seinem Wagen mit Wucht auf einen VW Golf auf. Laut Polizei hatte er zu wenig Sicherheitsabstand gehalten und war zudem kurz unaufmerksam gewesen. Der 33-Jährige fuhr gegen 8.25 Uhr von Sielmingen kommend auf die Bundesstraße, auf der Auffahrt kam es zur Kollision. Durch diese wurde der VW Golf auf einen davorstehenden Wagen einer 32-Jährigen geschoben, dieser wiederum auf einen Mercedes eines 60-Jährigen. Die 32-Jährige wurde durch den Unfall offenbar leicht verletzt, musste aber nicht an der Unfallstelle versorgt werden. Die beiden hinteren Fahrzeuge, der Wagen des Unfallverursachers und der VW Golft wurde so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallaufnahme und die Bergung dauerten etwa eine Stunde – für diese Zeit musste die Auffahrt gesperrt bleiben. Dadurch entstanden entsprechende Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Den Schaden an allen Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 38 000 Euro.