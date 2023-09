1 Eine Polizeikontrolle am Freitagabend auf der B10 hatte Stau zur Folge. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei hat am Samstagabend an der B 10 bei Esslingen-Mettingen Fahrzeuge kontrolliert. Die Aktion führte zu Kilometer langem Rückstau. In der Folge ereignete sich außerdem ein Unfall.











Bei einer Aktion zur Bekämpfung verschiedenster Delikte im Straßenverkehr haben Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Landeskriminalamtes am Freitagabend auf der B10, an der Ausfahrt Esslingen-Mettingen, in Fahrtrichtung Stuttgart etwa 220 Fahrzeuge mit insgesamt 378 Insassen kontrolliert. Dabei mussten sechs Personen bei einem vor Ort befindlichen Arzt eine Blutprobe abgeben wegen des Verdachts von Drogen oder Alkohol am Steuer. Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem wurden mehrere Verstöße unter anderem gegen das Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht.

Stau durch Kontrollaktion

Für die Aktion verengten die Beamten kurz vor der Kontrollstelle die Fahrbahn von zwei auf eine Spur. In der Folge bildete sich ein Rückstau, der gegen 18.30 Uhr bis zur Abfahrt Esslingen-Zentrum reichte.

Zudem ereignete sich in Zusammenhang mit den Kontrollen ein Unfall. Wegen gravierender technischer Mängel war ein kontrolliertes Fahrzeug stillgelegt worden. Gegen 22.05 Uhr streifte laut Polizei ein eigens für diesen Fall verständigtes Abschleppfahrzeug mit dem Kranausleger an der Unterseite der Mettinger Brücke entlang und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Bauwerk wurde laut Polizei in seiner Funktionalität nicht beeinträchtigt.