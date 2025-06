XXL-Stau nach Autobrand im Engelbergtunnel

1 Stau am Engelbergtunnel: Am Montagnachmittag brennt in der Weströhre ein Auto. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein Auto hat am Montagnachmittag im Engelbergtunnel gebrannt. Die Röhren wurden voll gesperrt, es ereignete sich noch ein weiterer Unfall, bei dem ein Motorradfahrer im Tunnel stürzte.











Einsatz für die Rettungskräfte im Engelbergtunnel: Ein Auto geriet am Montagnachmittag in der Weströhre der A81 in Fahrtrichtung Karlsruhe/Singen in Brand, woraufhin der Tunnel komplett gesperrt wurde. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Alarm um 15.51 Uhr eingegangen.

Polizeisprecherin Yvonne Schächtele gab zudem an, dass wohl ein Einsatzfahrzeug zufällig ebenfalls im Tunnel unterwegs war. Die Besatzung habe dann die Löscharbeiten übernommen, sodass das Feuer gegen 16.15 bereits gelöscht war. Um welches Fabrikat es sich bei dem brennenden Fahrzeug handelt und ob es Verletzte gab, stand kurz nach dem Vorfall noch nicht fest.

Engelbergtunnel und A81 gesperrt

Die Weströhre war längere Zeit gesperrt, die Oströhre wurde recht rasch wieder für den Verkehr freigegeben. Rettungskräfte und Polizei waren jedoch nicht nur bei dem Fahrzeugbrand im Einsatz. Fast gleichzeitig kam es in der Weströhre zum Sturz eines Motorradfahrers. Auch hier waren zunächst noch keine Details bekannt.