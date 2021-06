1 Diana, hier 1988 in Kanada, wäre am 1. Juli 60 Jahre alt geworden. Foto: AFP/Patrick Riviere

William und Harry setzen ihrer verstorbenen Mutter Diana zu ihrem 60. Geburtstag ein besonderes Andenken: Sie enthüllen eine Statue am Kensington-Palast. Doch wird die Zeremonie die zerstrittenen Brüder einander auch wieder näher bringen?

London - Was wäre gewesen, wenn . . . Diese Frage sollte man sich meist wohl gar nicht erst stellen. Schließlich lebt man im Hier und Jetzt – und nicht in der Vergangenheit oder einer eventuell möglichen Zukunft. Dennoch sei es in diesem Fall erlaubt: Was wäre gewesen, wenn Prinzessin Diana vor 24 Jahren nicht bei einem Autounfall in einem Pariser Tunnel ums Leben gekommen wäre, sondern am Donnerstag, dem 1. Juli, ihren 60. Geburtstag hätte feiern können?