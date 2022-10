1 Der Wintertraum kommt wieder Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Den Wintertraum Stuttgart wird es auch in diesem Jahr geben. Jedoch zwei Wochen früher und in ganz anderer Art.















Mit dem Schlittschuhlaufen wird es dieses Jahr in der Innenstadt nichts werden. Dafür kann man die Rollschuhe auspacken. Der Wintertraum kommt wieder, allerdings liegt auf der Bahn dann keine Eisschicht, sondern Kunststoffplatten. Die Betreiber Henny Stamer und Stefan Kinzler werden vom 2. November bis zum 8. Januar zum Rollschuhfahren auf der Planie laden. Samt Glühwein und Essen.

Die Suche nach einem neuen Konzept

Spätestens als Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Energiespartipps gab, war Kinzler klar, dass er neues Konzept braucht. „Du kannst den Leuten nicht das Waschen mit einem Waschlappen empfehlen“, sagt er, „und dann kommen wir und bauen eine Eisbahn auf.“ Ganz abgesehen von der Symbolkraft, war dies vor allem eine unternehmerische Entscheidung. Denn derzeit ist völlig unkalkulierbar, wie hoch der Strompreis und damit die Kosten sein werden. Zumal Stamer und Kinzler gebrannte Kinder sind. Im vergangenen Jahr hatte das Landessozialministerium sie nach einer Woche Betrieb als Veranstaltung eingestuft. Damit gab es Zugang gibt es nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen tagesaktuellen Schnelltest brauchten. Zudem wurde die Kapazität auf die Hälfte reduziert. Da war für Stammer und Kinzler klar: „Das lohnt sich für uns nicht mehr!“ Sie machten dicht und blieben auf rund einer halben Million Euro Kosten sitzen, kalkulierte Kinzler damals.

Angst vor den Kosten

Also gehen sie nun auf Nummer sicher. Zunächst haben sie überlegt, Plastikplatten zu verlegen. Darauf lässt sich auch Schlittschuhlaufen. Doch die scharf geschliffenen Kufen fräsen kleine Plastikteile heraus, die in die Umwelt gelangen. „Das wollten wir nicht“, sagt Kinzler. Deshalb entschied man sich fürs Rollschuhlaufen. Rollschuhe kann man wie gehabt an der Bahn leihen. Und wegen der frühen Schließung im vergangenen Jahr dürfen sie zwei Wochen früher anfangen. Der Advent beginnt auf der Planie also schon am 2. November.