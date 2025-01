Statistik für Kreis Esslingen: Zahl politisch motivierter Straftaten steigt deutlich

Wernau (Kreis Esslingen) 18-Jährige fährt zu schnell in Ausfahrt – Kollision mit 43-Jährigem

Am Freitagmittag ist eine 18-Jährige im Kreis Plochingen mit einem 43-Jährigen kollidiert, da sie mit ihrem Ford Fiesta in der Ausfahrt zu schnell unterwegs war und in den Einmündungsbereich schlitterte.