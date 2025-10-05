Startelf des VfB Stuttgart: So will Hoeneß gegen den 1. FC Heidenheim spielen lassen

So will Hoeneß gegen den 1. FC Heidenheim spielen lassen

12 Auch Josha Vagnoman dürfte gegen den FCH wieder in die VfB-Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß rotieren. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

An diesem Sonntag (15.30 Uhr) empfängt der VfB den Vorletzten von der Ostalb. Wir haben die wahrscheinliche Startelf der Stuttgarter.











Der Rahmen war mit diversen Vertretern der Sponsoren sowie einigen gut betuchten Edelfans ein festlicher, als Alexander Wehrle auf dem nächtlichen Bankett das 0:2 in der Europa League beim FC Basel bewertete. „Es gibt Spiele, da läuft vieles gegen und wenig für einen – solch einen Verlauf haben wir hier erlebt“, erklärte der VfB-Vorstandschef.

Dann richtete der 50-Jährige den Blick nach vorne: „Die zweite Halbzeit hat für sich gesprochen – und daher bin ich absolut überzeugt, dass wir nicht nur am Sonntag gegen Heidenheim wieder erfolgreich sein werden“, erklärte Wehrle, „sondern in dieser Saison noch viele gelungene Europapokal-Abende zusammen erleben werden.“

Zunächst will der VfB am Sonntag (15.30 Uhr) in der ausverkauften MHP-Arena im Duell mit dem Club von der Ostalb seinen ersten Heimsieg in der ersten Liga überhaupt gegen den Nachbarn einfahren. Zweimal haben die Stuttgarter den 1. FC Heidenheim bisher in Liga eins empfangen, herausgekommen sind dabei eine Niederlage in der Vorsaison (0:1) sowie ein Unentschieden (3:3). Erwartet wird, dass Trainer Sebastian Hoeneß seine Startelf wieder umbesetzt. So dürften unter anderem Jeff Chabot und Atakan Karazor von Beginn an spielen.

„Finn Jeltsch und Deniz Undav sind jeweils keine Option für den Kader am Sonntag“, sagte Hoeneß: „Wir hoffen, dass beide nach der Länderspielpause wieder voll einsatzfähig sein werden.“

Wir haben die mögliche Startelf der Stuttgarter in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!