Stuttgart gilt als Vorzeigestadt bei den Bemühungen um den Euro-Notruf 112. Die Feuerwehr plant wieder eine Aktion.

Seit Donnerstag ist die Stuttgarter Feuerwehr auf fünf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv. Man will so die Bevölkerung informieren. Am Samstag wartet gleich eine besondere Aktion.















Auch die Retterinnen und Retter kommen nicht mehr umhin, sich im weltweiten Netz von ihrer besten Seite zu präsentieren. Bisher hat die Feuerwehr Stuttgart über die Social-Media-Kanäle der Stadt kommuniziert und will dort auch weiterhin präsent sein. Doch seit Donnerstag sind die Einsatzkräfte auch auf fünf eigenen Kanälen aktiv. Für die Einsatz- und Krisenkommunikation sind insbesondere die Kanäle Mastodon und Twitter vorgesehen. Auf Instagram und Facebook gibt die Feuerwehr Einblicke in ihren Alltag. Auf YouTube sind alle Videos rund um die Feuerwehr Stuttgart zu finden.

„Wir freuen uns, über Social Media Bürgerinnen und Bürger schnell zu informieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder einfach interessante Einblicke in unseren spannenden Alltag geben zu können“, sagt Feuerwehrchef Georg Belge. Die neuen Kommunikationskanäle seien auch wichtig für die Nachwuchsarbeit im Haupt- und Ehrenamt.

Auch in der Krisenkommunikation sollen die Social-Media-Kanäle eine zentrale Rolle einnehmen. Man könne auf diesem Weg die Bevölkerung „in vielen Einsatz- und Krisenlagen mit verlässlichen Infos versorgen. Gemeinsam mit den städtischen Social-Media-Auftritten können wir in Zukunft viele Menschen erreichen und ihnen unsere Arbeit nahebringen“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand.

Die erste größere Aktion wird es gleich am Samstag geben. Der 11.2. ist der Tag der europäischen Notrufnummer 112. Sie gilt in allen Ländern der EU, aber auch weit darüber hinaus, wenn man Feuerwehr oder Rettungsdienst braucht, was aber viele Menschen noch immer nicht wissen. In Stuttgart war man bei der Bewerbung des Euronotrufs schon immer ganz vorn, auch die Feuerwehr schon an vielen Aktionen beteiligt. Diesmal wird man zwischen 8 und 20 Uhr zwölf Stunden lang auf Mastodon und Twitter spannende Einblicke in das Stuttgarter Einsatzgeschehen gegeben. Zudem finden sich viele Informationen rund um die Integrierte Leitstelle Stuttgart und den europaweiten Notruf 112.

Die Social-Media-Kanäle der Stuttgarter Feuerwehr im Überblick: Auf Mastodon ist sie zu finden unter https://bawü.social/@FeuerwehrStuttgart, auf Twitter unter www.twitter.com/Feuerwehr_S, auf Instagram unter www.instagram.com/feuerwehr.stuttgart, auf Facebookunter www.facebook.de/Feuerwehr.Stuttgart und auf YouTube unter www.youtube.com/@Feuerwehr_Stuttgart.