Start-ups in Heilbronn

1 Der Bildungscampus in Heilbronn ist eine imposante Infrastruktur. Foto: Dieter Schwarz Stiftung

Heilbronn gewinnt dank des Lidl-Gründers und Mäzens Dieter Schwarz im Standortwettbewerb – und die Politik kann lediglich mitziehen, meint Andreas Geldner.















Link kopiert

Eins vorweg: Wenn in eine Region des Landes viel privates Geld fließt, um Hightechausbildung, Innovationen und Gründungen zu fördern, dann hat ganz Baden-Württemberg etwas davon. Was aber nun seit einigen Jahren in Heilbronn passiert, zeigt, wie sich die Gewichte zwischen dem politischen und dem ökonomischen Raum verschieben.