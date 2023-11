Start-ups aus dem Kreis Esslingen: Der Markt mit IT- und Unternehmenssicherheit wächst

1 Unterensingen: Firmengründer V2Tec, Brüder Aljoscha und Wanja Volodin. Foto: Horst Rudel

Hackerangriffe, Datenpannen oder Gewalt gegen Mitarbeiter – angesichts von Bedrohungen und gesetzlichen Vorgaben wächst der Markt der Unternehmens- und IT- Sicherheit. Die Firmen V2Tec und Corsecon aus dem Kreis Esslingen wollen mitmischen.











Kriminelle versuchen immer wieder, Unternehmen um Geld zu erpressen, heutzutage vor allem in Form von Cyberangriffen, die Daten verschlüsseln und so den Betrieb lahm legen. Auch Unternehmen im Kreis Esslingen haben diese leidvolle Erfahrung in den vergangenen Jahren schon gemacht. Doch sie sehen sich nicht nur in der IT-Infrastruktur steigenden Sicherheitsansprüchen ausgesetzt, sondern in vielen weiteren Bereichen. Dafür brauchen sie Experten – ein Markt, der Zukunft hat, sind sich die Inhaber zweier neu gegründeter Firmen im Kreis Esslingen sicher. Und dieser erfährt trotz Konjunkturflaute Nachfrage.