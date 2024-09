Start-up in Leinfelden-Echterdingen: Die Firma Frechling will mit hochwertigem Holzspielzeug punkten

1 Ob Auto, Rutsche oder Kletterbogen: Felix Theurer (links) und Felix Hübner wollen mit Qualität überzeugen. Foto: Ines Rudel

Felix Theurer und Felix Hübner stellen mit dem Start-up Frechling in Leinfelden Holzspielzeug her. Wie wollen die beiden, die auf Qualität Wert legen, mit Billiganbietern mithalten?











In den Räumen einer früheren Schreinerei an der Länderwiesenstraße in Leinfelden riecht es weiterhin nach Holz: Dort ist das Start-up Frechling untergekommen mit seinen jungen Geschäftsführern Felix Theurer und Felix Hübner. Holzplatten warten auf den Zuschnitt, Versandboxen lehnen an der Wand, fertige Kletterbögen wollen abgeschliffen werden. „Bis März 2024 haben wir noch im Allgäu produziert“, erzählt Felix Theurer, „dann sind wir hierher umgezogen.“ Bei Frechling stellen die beiden Holzspielzeug für Kinder her, unter anderem Kletterbögen in unterschiedlichen Größen, die sich nicht nur miteinander, sondern beispielsweise auch mit einer Rutsche kombinieren lassen. „Die Qualität ist uns am allerwichtigsten“ betont Theurer, „wir prüfen selbst von Hand, ob alle Kanten sauber sind.“