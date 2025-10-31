1 Desiree Behrens (rechts) hat während ihrer Elternzeit das „Mamahaus Stuttgart“ gegründet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Klettertürme, Spieltürme, Stapelsteine – die Stuttgarterin Desiree Behrens vermietet Bewegungselemente an Familien und Kindertagesstätten.











Link kopiert

Am Anfang nähern sich die Kinder den Spielgeräten zögerlich. Desiree Behrens gibt dennoch wenig Tipps, wie die Kleinen im Alter von zwei bis sechs Jahren die Bewegungselemente nutzen können – sie sollen selbst kreativ werden. Es dauert gar nicht lange, da werden sie es. Die Stapelsteine landen auf dem Kopf, der Krabbeltunnel wird mithilfe eines Tuchs zur Höhle umfunktioniert. Irgendwann toben die Kinder um die Elemente herum und beachten die Erwachsenen gar nicht mehr. „Die Kinder sollen die Elemente frei nutzen und vielseitig bespielen“, sagt Behrens.