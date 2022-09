1 So schön soll das Familienleben werden, wenn der Roboter die Obstschale bringt. Foto: Neura Robotics

Es riecht in der kleinen Halle ganz nach Produktionsbetrieb. Und es klingt wegen der Geräusche von Fräsen oder Schraubern auch so. In den Regalen stapeln sich Teile aus Gusseisen. An den Montagetischen ziehen Arbeiter Kabelstränge ein. Doch was am Ende zu einem flexiblen und in viele Richtungen beweglichen, modularen Arm „verheiratet“ wird, wie der blumige Ausdruck lautet, ist kein traditionelles Produkt. Die Halle in Metzingen verlassen smarte Roboter made in Germany, die dank Sensorik und Künstlicher Intelligenz wie im Science-Fiction-Film jederzeit flexibel mit Menschen im Team arbeiten können.